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16:53, 19 января 2024Экономика

Страна НАТО решила запретить поставки боеприпасов в Россию

МВД Финляндии разработало закон о запрете экспорта боеприпасов в Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Финляндия решила запретить экспорт в Россию гражданских боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел этой страны НАТО сообщает ТАСС.

Ведомство разработало законопроект о разрешительных требованиях (лицензии) для экспорта такого вида боеприпасов, которые позволят ограничить их поставки в РФ. В МВД Финляндии отметили, что такое решение принято с целью «предотвратить, в частности, экспорт компонентов патронов в Россию в соответствии с решением ЕС о санкциях».

Отмечается, что в случае вступления закона в силу финским экспортерам гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получать специальную лицензию властей.

По решению Совета ЕС продажа, поставка, передача или экспорт оружия и связанного с ним оборудования в Россию из Европы запрещены с 2014 года. В июне в регламент были внесены изменения, чтобы предотвратить возможный обход введенных санкций.

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