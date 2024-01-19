Террористы с Украины пытались заставить ребенка взорвать дом в Москве

Телефонные террористы с Украины попытались взорвать многоэтажку в Москве

В Москве телефонные террористы с Украины попытались взорвать многоэтажку в Кунцево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, якобы сотрудник газовой службы позвонил на домашний номер десятилетнему мальчику с Ельцинской улицы, когда его родителей не было дома. Он попросил ребенка срочно проверить напор газа: открыть все конфорки и зажечь спички. Террорист напугал школьника, сказав, что иначе вся девятиэтажка взорвется.

Однако мальчик сначала рассказал о разговоре матери. Та немедленно вернулась домой и сообщила о произошедшем правоохранителям. Удалось выяснить, что звонок был сделан с территории Украины.

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