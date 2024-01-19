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08:19, 19 января 2024Забота о себе

Трихолог назвала причины ранней седины

Трихолог Нагайцева сообщила, что дефицит железа и меди приводит к ранней седине

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с радио Sputnik назвала причины ранней седины.

По ее словам, к ранней седине может привести дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. «Еще есть генетический фактор, его мы тоже рассматриваем, если у родственников рано появлялась седина», — сказала она. Специалист добавила, что также повлиять может стресс.

Врач порекомендовала обратиться к медикам при появлении первых седых волос. По ее словам, если выяснится, что проблемы с пигментацией возникли из-за недостатка определенных витаминов и минералов, то есть шанс вернуть волосам цвет.

В сентябре 2023 года старший консультант по дерматологии Медицинского института в Нью-Дели Виджай Сингхал назвал вредоносные последствия наращивания волос. Так, постоянное натяжение, неправильная установка капсул и неподходящий уход могут спровоцировать ломкость волос и облысение. Кроме того, перечисленные факторы вызывают раздражение кожи головы и различные инфекции.

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      Марина Совина
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