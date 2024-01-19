ЦБ напомнил о новых правилах с кредитами

ЦБ: в России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита

В России с 21 января изменятся правила расчета полной стоимости кредита (ПСК). Теперь банки будут обязаны отражать в договорах, на своих сайтах и в маркетинговых материалах все расходы заемщика по кредиту, о новых правилах напомнили в ЦБ.

Финансовые организации уже давно раскрывают заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, но по факту они часто занижали ее значение, не включая в расчет все дополнительные услуги. Теперь же их обязали сделать прозрачными все платежи, без которых финорганизация не выдаст кредит (или выдаст, но на других условиях).

Для кредитных карт необходимо будет указывать диапазон ПСК: минимальное значение будет раскрывать стоимость использования карты в безналичном формате, максимальное — при снятии с нее средств.

В число допплатежей, ранее остававшихся за скобками, будут включены страховки, комиссии от продажи ряда услуг и прочие. На фактической стоимости кредитов это не отразится (поскольку такие расходы заемщики оплачивают в виде скрытых комиссий), но даст возможность россиянам более взвешенно оценивать и сравнивать разные банковские предложения, объяснили в ЦБ.

Ранее в России предложили ужесточить выдачу кредитов. Соответствующий законопроект разработал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Кредиторам необходимо будет выяснять цели получения займов гражданами, способы их погашения и просчитывать риски, пояснил он.