Цены на российский софт резко выросли

«Ъ»: стоимость российского софта за год увеличилась на 10-20 процентов

В 2023 году стоимость российского программного обеспечения (ПО) в корпоративном сегменте выросла на 10-20 процентов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Столь резкий рост, значительно превышающий инфляцию, в ГК «Цифра» связали с увеличением оплаты труда разработчиков. В Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования подтверждают, что в 2023 году средняя зарплата в сфере увеличилась примерно на 20 процентов, так что подорожание ПО закономерно.

В «Крок» объясняют разницу в росте цен классом софта и тем, как часто выпускают новые версии продуктов. В Минцифры пока не видят необходимости вмешиваться в ситуацию, поскольку участники рынка в состоянии сами выработать правила игры.

Впрочем, год назад скорость роста цен была значительно выше. После жалоб крупных заказчиков ПО на подорожание в полтора раза власти убедили разработчиков публично подписать хартию по саморегулированию цен. В ней говорилось, что увеличение стоимости программного продукта не может превысить индекс роста потребительских цен плюс 15 процентных пунктов, так что даже подорожание на 20 процентов в эти правила пока укладывается.

Тем не менее, как объяснил исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин, в Минцифры продолжают обсуждать создание некой «этической комиссии», которая бы разбирала случаи завышения цен отдельными компаниями.

В начале декабря сообщалось, что банки начали массово повышать ставки по кредитам российским IT-компаниям и производителям электроники с льготных 3-5 процентов до рыночных 18-18,5 процента. Финансовые организации объясняли такие меры отсутствием компенсаций от Минцифры, а само ведомство связывало ситуацию с временной нехваткой средств из-за роста ключевой ставки.