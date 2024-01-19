Укрепление рубля объяснили

Аналитик «БКС Мир инвестиций»: укреплению рубля способствует налоговый период

Укреплению рубля способствует фактор налогового периода, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Пик фискальных платежей в России при этом придется на 29 января, приводит его слова «Газета.Ru».

Позитивное воздействие налогового фактора на российскую валюту заметно уже сегодня, подчеркнул эксперт. Высока вероятность, что многие экспортеры начали реализацию иностранной валюты для соответствующих платежей заранее, не дожидаясь окончания месяца, заметил он. Причиной этого эксперт назвал опасения, что к концу января рубль еще сильнее укрепится.

В пятницу, 19 января, доллар снижался до 88,2 рубля, евро — до 95,9 рубля. На момент написания публикации стоимость американской валюты составляла 88,2 рубля, европейской — 95,8 рубля, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

На этой неделе евро продемонстрировал резкое снижение, опустившись ниже 95 рублей впервые с 29 июня прошлого года. На минимуме стоимость валюты 16 января снижалась до 94,7 рубля. Доллар в тот день, напротив, шел в рост, дойдя на максимуме до 92,8 рубля.

По мнению финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева, российская валюта будет укрепляться и дальше на фоне удорожания нефти. При этом доллар вряд ли опустится ниже 85 рублей, считает аналитик.