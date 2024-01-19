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04:12, 19 января 2024Культура

Умер актер из «Интердевочки»

На 86-м году жизни умер актер из «Интердевочки» Валунд

На 86-м году жизни умер шведский актер Торстен Валунд. Об этом сообщает издание Sveriges Radio.

Актер ушел из жизни 16 января. Причина смерти артиста не уточняется.

Среди российской аудитории Валунд получил известность благодаря роли Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка».

Актер родился в пригороде Стокгольма в 1938 году. Свою первую роль он сыграл в середине 1950-х. Однако известность ему принесла роль преступника в телепроекте «Молодежь и криминал». Всего за свою жизнь он появился в более чем 90 картинах, среди которых «Острова на вершине мира», «Ищейки», «Генриха IV» и другие.

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      Юлия Мискевич
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