У устроившего дебош в самолете до Москвы россиянина нашли мефедрон

У сорвавшего рейс из Сургута в Москву мужчины нашли пакетики с мефедроном

Устроивший дебош в самолете и сорвавший рейс из Сургута в Москву мужчина вез мефедрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, после приземления самолета в Перми сотрудники правоохранительных органов нашли на полу судна и в кармане куртки буйного пассажира пакетики с мефедроном. В отношении мужчины были составлены административные протоколы по статьям 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и 6.9 («Употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача») КоАП РФ.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

О дебоше на рейсе из Сургута в Москву стало известно ранее в пятницу, 19 января. По данным издания Baza, во время полета 40-летний мужчина насыпал в стакан с водой неизвестное порошкообразное вещество и выпил его. Затем он разбил емкость, порезал руки и стал плеваться в попутчиков. Самолет пришлось экстренно сажать в пермском аэропорту Большое Савино.