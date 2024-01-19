В ЕП обвинили одну из стран ЕС в грубом нарушении свободы СМИ

В Европарламенте обвинили правительство Словению в грубом нарушении свободы СМИ

Член Европарламента (ЕП) от Словении Милан Звер обвинил правительство Словении в грубом нарушении принцип свободы СМИ. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», Звер пишет, что коалиционное правительство пытается устранить сторонников одного из известных в стране политиков.

«"Погром журналистов" продолжается в связи с публичной угрозой премьер-министра [Словении] Роберта Голоба о том, что было достигнуто соглашение о том, как РТВ (Радио и телевидение Словении — прим. «Ленты.ру») уничтожит "яншизм" (имеются в виду предполагаемые сторонники бывшего премьер-министра [Словении] Янеза Янши — прим. «Ленты.ру»). Коалиционное правительство сначала сменило все руководство общественного телеканала РТВ, затем изменило программу под новым руководством и немедленно свернуло программу "Панорама", в которой работают 15 журналистов и редакторов», — говорится в тексте письма члена ЕП,

Звер уточнил, что в программе работали 15 журналистов и редакторов. По словам евродепутата, все они будут добиваться справедливости в суде.

Эта группа журналистов была бесцеремонно отвергнута без каких-либо попыток договориться с ними или с их профсоюзами. Журналистам фактически было приказано находиться в режиме ожидания, но у всех изъяли служебные карточки. Однако вчера был опубликован проект нового закона, который предусматривает увольнение всех «нежелательных журналистов» Милан Звер член Европарламента (ЕП) от Словении

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросом о ее оценке происходящего. «Еврокомиссия привержена верховенству закона и свободе СМИ в государствах-членах. Я ожидаю, что она примет меры, и хотел бы задать ей следующий вопрос: как она отреагирует на это резкое вмешательство в свободу СМИ и как она планирует обеспечить свободу СМИ в Словении и других государствах-членах ЕС на более устойчивой основе?» — спросил автор обращения.

Ранее в Министерство иностранных дел России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. Ему заявили протест в связи с недружественными действиями Кишинева. В МИД объяснили, что речь идет о «фактах политически мотивированных преследований российских и русскоязычных СМИ, идущих вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов».