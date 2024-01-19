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14:43, 19 января 2024Россия

В Госдуме отреагировали на рождение в России Люцифера

Депутат Госдумы Алтухов о рождении ребенка с именем Люцифер: это вопрос этики

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Давать или не давать новорожденному необычное имя — вопрос этики, считает депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Ранее на Кубани в 2023 году родители назвали сына Люцифером.

Запрещать необычные имена не стоит, сказал Алтухов. При этом нужно создавать условия, при которых шокирование и эпатаж перестали бы быть модными, отметил он. Он напомнил, что сейчас рожденных в России детей нельзя называть числительными или знаками, а также рангами, должностями и ругательными словами. Помимо этого, ребенка нельзя называть именем, не соответствующим его полу, добавил депутат.

В сентябре 2023 года в Ульяновске родилась девочка, которую назвали Арсина. Имя россиянки является сокращением фразы «армия — сила народа». Арсина стала седьмым ребенком в семье.

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      Алан Босиков
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