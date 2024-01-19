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12:00, 19 января 2024Бывший СССР

В Казахстане переведут стрелки

Правительство Казахстана установило в республике единый часовой пояс

Фото: Unsplash

Правительство Казахстана с 1 марта 2024 года вводит на территории всей республики единый часовой пояс, страна будет жить в пятой часовой зоне (UTC +5). О предстоящем переводе стрелок на час назад сообщили в Министерстве торговли и интеграции страны.

«Согласно изменениям, в постановление Правительства РК от 23 ноября 2000 года №1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" акиматам городов Астаны, Алма-Аты, Шымкента (...) в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад», — отмечается в пресс-релизе.

До конца февраля в стране сохраняются два часовых пояса: UTC +5 и UTC +6. В последнем часовом поясе жила большая часть республики, включая Астану и Алма-Ату. Казахстанские ученые в составе рабочей группы по вопросам исчисления времени при этом заявляли, что время UTC +6 отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека.

Ранее в Казахстане заявили о кардинальных изменениях в экономике. Сделать экономическую сферу устойчивой и развивающейся пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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      Глеб Палехов
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