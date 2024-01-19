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10:30, 19 января 2024Экономика

В стране СНГ анонсировали кардинальные реформы экономики

Токаев пообещал сделать экономику Казахстана прозрачной «совсем скоро»
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

В Казахстане «совсем скоро» начнутся реформы, которые сделают его экономику более устойчивой прозрачной и динамичной, пообещал президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в Италию. Его заявления приводятся в официальном Telegram-канале главы государства.

Выступая на инвестиционном круглом столе «Казахстан-Италия», он также анонсировал создание инвестиционного климата, отвечающего самым высоким мировым стандартам. По словам Токаева, планы увеличить вдвое объем экономики к 2029 году требуют проведения масштабных реформ.

«Мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики. Наша цель — привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в состав который входит 38 государств, ставит целью содействие экономическому росту, повышению уровня жизни населения и международной торговле. — прим. «Ленты.ру»)», — сказал президент страны СНГ представителями бизнес-сообщества европейского государства.

Токаев прилетел в Италию 17 января. Страна является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, уступая по объему товарооборота только Китаю и России.

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      Дмитрий Воронин
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