Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:59, 19 января 2024Россия

В Курске объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock / Fotodom

В Курске объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказал он.

Губернатор также призвал тех, кто находится на улице, уйти в безопасное место. Других подробностей глава области не привел.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. По словам Старовойта, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике создадут линию обороны на границе с Россией. Там хотят построить сотни бункеров на случай войны

      Внезапно «оживший» насильник прикинулся в суде иностранцем

      Роналду высказался о возрасте

      В Курске объявили ракетную опасность

      Российским нефтяникам поручили контролировать цены на бензин

      Захарова объяснила блокировку «Бесогон TV» нетерпимостью неолиберального Запада

      Расправившегося с продавцом наркотиков россиянина приговорили к колонии

      Собчак воссоздала популярный мем с порноактрисой

      Трое мужчин в российском регионе закрыли подростка в подвале и избивали его

      В Петербурге коммунальщик решил покосить снег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше