Губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Курске

В Курске объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — сказал он.

Губернатор также призвал тех, кто находится на улице, уйти в безопасное место. Других подробностей глава области не привел.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. По словам Старовойта, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.