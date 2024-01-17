Украинский дрон-камикадзе повредил дом в российском регионе
Украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.
По его словам, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали. «Обязательно окажем помощь собственнику в ремонте», — заверил Старовойт.
Он также приложил к посту фотографии с обломками беспилотника и следами на земле, оставшимися в результате атаки дрона.
Ранее, в ночь на 15 января, Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. В результате российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили все три снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Кроме того, 14 января украинский беспилотник сбросил мину на бригаду электриков, которые устраняли аварию в поселке Теткино Глушковского района региона. Одного рабочего экстренно госпитализировали с осколочным ранением. Кроме того, взрывная волна и осколки повредили несколько частных домов.