Украинский дрон-камикадзе повредил дом в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что дрон ВСУ повредил дом в Свердликово

Украинский дрон-камикадзе повредил дом в селе Свердликово Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, осколками поврежден фасад жилого помещения, выбиты окна. Также задет легковой автомобиль. Мирные жители не пострадали. «Обязательно окажем помощь собственнику в ремонте», — заверил Старовойт.

Он также приложил к посту фотографии с обломками беспилотника и следами на земле, оставшимися в результате атаки дрона.

Ранее, в ночь на 15 января, Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. В результате российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили все три снаряда. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, 14 января украинский беспилотник сбросил мину на бригаду электриков, которые устраняли аварию в поселке Теткино Глушковского района региона. Одного рабочего экстренно госпитализировали с осколочным ранением. Кроме того, взрывная волна и осколки повредили несколько частных домов.