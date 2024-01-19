В Москве затопило 22-этажный дом

В Москве затопило все этажи 22-этажного дома на Мячковском бульваре

В Москве затопило все этажи 22-этажного дома в Марьино. Видео инцидента публикует Telegram-канал M125.

Жители обнаружили потоп в 2:40 ночи 19 января. Залив в доме на Мячковском бульваре, 31/19, произошел из-за прорыва трубы на техническом этаже. Вода была грязной и неприятно пахла, рассказали жители дома.

Отмечается, что из-за прорыва был нанесен значительный материальный ущерб. Дом в настоящее время полностью обесточен.

На опубликованном видео вода льется из технического шкафа на одном из этажей. На кадрах видно, что она полностью залила коридор между квартирами.

Ранее в Москве прорыв трубы произошел в «сталинской» высотке на Кудринской площади. На опубликованном видео вода лилась по лестнице. Сообщалось, что в подвале уровень воды превысил десять сантиметров.