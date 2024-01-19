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13:51, 19 января 2024Мир

В Польше запросили отчетность у обвинившей Россию в авиакрушении комиссии

Замглавы МО Польши проверит комиссию, которая обвинила Россию в авиакатастрофе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик поручил проверить подкомиссию министерства обороны, которая занималась проверкой обстоятельств авиакатастрофы самолета президента Качиньского 2010 года под Смоленском. О том, что Польша запросила отчетность, сообщает ТАСС.

«Этот день стал днем конца лжи от имени Польши» — обозначил в соцсетях замглавы. Также он заверил, что в состав команды по проверке подкомиссии войдут 19 лучших специалистов Министерства обороны Польши, а возглавит команду Лешек Блах.

По словам Томчика, за восемь лет работы комиссия получила 36 миллионов злотых, что равно примерно 9 миллионам долларов. Группа, которая ранее обвинила Россию в авиакрушении, обязана предоставить подробный отчет о своей деятельности до 30 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что обвинившую в российской причастности к авиакатастрофе комиссию распустили, а замминистра обороны назвал приостановку ее работы «прекращением бесполезной траты средств».

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      Лина Пивоварова
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