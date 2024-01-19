В Росгвардии заявили о невозможности охраны ведомством школ близ зоны СВО

РИА Новости: Росгвардия сообщила о невозможности охраны школ близ зоны СВО

Представители Росгвардии сообщили о невозможности в краткосрочной перспективе обеспечить охрану школ, находящихся близ зоны специальной военной операции (СВО). Такое заявление содержится в официальном ответе ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили в Росгвардии, ее сотрудники не смогут обеспечить безопасность учащихся из-за нехватки личного состава и финансирования.

«В случае положительного решения вопросов увеличения численности и финансирования потребуется значительный временной интервал для комплектования вновь вводимых должностей», — рассказали в Росгвардии, отметив, что для выполнения этой задачи ведомству потребуются дополнительные 80 миллиардов рублей и 120 тысяч человек.

Подобные заявления в Росгвардии делали и ранее. Так, в декабре 2023 года в ведомстве сообщили, что оно не сможет взять под охрану все российские школы, так как для этого Росгвардии потребуется 700 тысяч новых сотрудников.