В России назвали самые необычные вакансии

«Зарплаты.ру»: в топ необычных вакансий вошли директор по мемам и котоняня

В топ необычных вакансий в России вошли директор по мемам, аффинер сыра, хоккейный скаут и котоняня. Редкие предложения на рынке труда назвал исследовательский центр «Зарплаты.ру», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Московское агентство ищет хоккейного скаута, который будет отбирать талантливых игроков в клубы. От него требуется опыт работы тренером, хорошее понимание рынка, навыки коммуникации и умение убеждать. За услуги по просмотру и анализу матчей и оценке навыков игроков предлагают до 150 тысяч рублей, работать можно удаленно.

Сказочный музей Санкт-Петербурга ищет художника-скульптора с опытом создания реалистичных скульптур и персонажей из силикона и латекса. За создание фигур людей, сказочных персонажей, монстров и фантастических существ готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде ищут директора по мемам, который будет регулярно смотреть видео в интернете и в команде с дизайнерами создавать новый контент. Кандидат должен быть готовым выполнить тестовое задание, которое рассмешит команду работодателя.

В сыроварне Новосибирска готовы предложить работу аффинера, который будет следить за продуктом во время созревания. Кандидату предлагают зарплату от 36 тысяч рублей, бесплатное питание и обучение. Также на работу ищут главного ихтиолога, который будет наблюдать за водоемами и мониторить состояние водных объектов. Платить специалисту готовы до 50 тысяч рублей.

Хаски-центр Сочи ищет сотрудника, который будет убирать за собаками, кормить, выгуливать, общаться с гостями. Дисциплинированному и коммуникабельному кандидату, который любит собак, предлагают зарплату в размере 100 тысяч рублей. В то же время московский отель для кошек ищет тех, «кто любит и понимает котиков, умеет находить с ними общий язык, знает основы физиологии и зоопсихологии кошек». Тем, кто будет заботиться о постояльцах, играть с ними, кормить, убирать и слать ежедневные фото и видеоотчеты владельцам, готовы платить до 60 тысяч рублей.

В начале декабря в топ редких вакансий Зарплаты.ру», попали работники контактного зоопарка, готовые взять на себя ответственность за енотов, и блогеры, способные взаимодействовать с индийской аудиторией. Платить таким специалистам готовы более 50 тысяч рублей.