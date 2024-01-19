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09:40, 19 января 2024Экономика

В России оценили нехватку работников в одной отрасли

В «Яндекс Такси» заявили о нехватке 80 тысяч водителей в декабре 2023 года

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В «Яндекс Такси» заявили о нехватке 80 тысяч водителей в декабре 2023 года, сообщает РИА Новости. В сервисе отметили, что в этом месяце ситуация с кадрами традиционно усложняется из-за многократного роста спроса на поездки.

В пресс-службе компании указали, что помимо сезонных еще одной группой факторов, влияющих на положение дел, являются макроэкономические, такие как переход сотрудников в другие отрасли, снижение числа мигрантов, повышение стоимости автомобилей, их обслуживания и страховок.

В целом снижение ежемесячного притока водителей в 2023 году в сравнении с показателями 2022-го там оценили в 15 процентов.

О том, что в условиях кадрового голода, который в последнее время стал серьезной проблемой для российской экономики, в стране не хватает водителей такси, эксперты стали говорить осенью прошлого года. Доля повышенных тарифов на поездки выросла, в частности, из-за нехватки водителей и машин экономкласса.

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      Дмитрий Воронин
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