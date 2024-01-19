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13:41, 19 января 2024Россия

В России указали на понимание западными чиновниками важности диалога с Москвой

Джабаров: многие западные чиновники понимают необходимость диалога с Москвой
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что многие высокопоставленные западные чиновники понимают необходимость диалога с Москвой. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

При этом, заметил сенатор, они почему-то не учитывают, что при угрозе национальной безопасности «российская сторона может пойти на применение любого вооружения для защиты территориальной целостности». Однако, подчеркнул он, бывший президент США Дональд Трамп все же четко это понимает, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Трамп рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он также отметил, что с такими людьми как российский лидер важно ладить.

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      Варвара Кошечкина
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