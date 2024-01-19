Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, политик в интервью журналисту Шону Хэннити на телеканале Fox назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «очень уважаемым и умным парнем».

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения», — отметил Трамп.

По словам экс-президента США, «хорошо ладить с людьми, у которых есть мощное ядерное оружие». Он также уточнил, что в свое время Виктор Орбан предлагал «позвать назад Трампа».

«Умный парень, блестящий парень, очень уважаемый», — сказал о премьер-министре Венгрии американский политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По его мнению, Штаты при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил политик.

Также Трамп отметил, что Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов.

В свою очередь, нынешний американский лидер заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах несет множество угроз США.