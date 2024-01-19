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13:08, 19 января 2024Россия

В Совфеде порассуждали о подготовке немцев к войне с русскими на Канарах

Сенатор Пушков: Бербок и Шольц будут готовиться воевать с русскими на Канарах
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел страны Анналена Бербок будут вести подготовку к войне с русскими на Канарах. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам политика, именно там окажутся немецкие официальные лица через пять-восемь лет — в годы, когда, по их словам, может произойти военный конфликт с Россией.

«К этому моменту у власти, скорее всего, не будет ни его (Писториуса — прим. «Ленты.ру»), ни Шольца. Как и воинственной Бербок. Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах...» — порассуждал в блоге сенатор.

Ранее Борис Писториус предупредил о вероятности войны с Россией. Он сослался на немецких экспертов, которые предположили, что такой конфликт возможен в течение ближайших пяти-восьми лет.

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      Марк Леонов
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