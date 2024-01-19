В Совфеде порассуждали о подготовке немцев к войне с русскими на Канарах
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел страны Анналена Бербок будут вести подготовку к войне с русскими на Канарах. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам политика, именно там окажутся немецкие официальные лица через пять-восемь лет — в годы, когда, по их словам, может произойти военный конфликт с Россией.
«К этому моменту у власти, скорее всего, не будет ни его (Писториуса — прим. «Ленты.ру»), ни Шольца. Как и воинственной Бербок. Будут "готовиться воевать с русскими" на Канарских островах...» — порассуждал в блоге сенатор.
Ранее Борис Писториус предупредил о вероятности войны с Россией. Он сослался на немецких экспертов, которые предположили, что такой конфликт возможен в течение ближайших пяти-восьми лет.