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17:41, 19 января 2024Мир

В США оценили вероятность ударов Украины по России

CNN: без помощи США Украина лишится возможности наносить удары по России

Фото: Public Domain / Wikimedia

Отсутствие помощи со стороны США ограничит возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, в том числе тактическими ракетами ATACMS. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской разведке.

Как отмечается, в администрации президента США Джо Байдена полагают, что прекращение помощи Украине лишит ее возможности наносить удары на большие расстояния по территории России. В частности, ВСУ не смогут наносить удары с помощью ракет ATACMS по Черноморскому побережью России.

Также в администрации Байдена оценили влияние прекращения американской поддержки на других союзников. Отмечается, что демонстрация отсутствия желания США поддерживать Украину негативно скажется и на поддержке со стороны стран Европы.

Ранее Байден признал, что военная помощь Украине может остаться заблокированной из-за «небольшого меньшинства» членов Конгресса. Он назвал такой сценарий катастрофой.

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      Юрий Леонов
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