Варшава передумала судиться с Москвой по делу об авиакатастрофе в Смоленске

Сикорский: Польша не будет подавать иск в ЕСПЧ на Россию по аварии в Смоленске

Свежесформированное правительство Польши не будет подавать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск по делу об аварии под Смоленском в 2010 году против Российской Федерации (РФ) из-за очень маленьких шансов на успех. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, сообщает ТАСС

«Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам», — объяснил решение Варшавы Сикорский, добавив, что Польша готова в одностороннем порядке расторгнуть соглашения о намерениях по этому иску.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ) Яцек Сивера заявил, что после ликвидации комиссии по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в котором летел польский президент Лех Качиньский, у Польши отсутствует официальная версия причины трагедии, а властям предстоит найти путь решения.