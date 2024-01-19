Вернувшийся из Америки российский комик назвал преимущество России

Популярный российский стендап-комик, один из основателей Stand-Up Club №1 Владимир Бухаров, переезжавший жить Центральную Америку и вернувшийся оттуда, назвал преимущество России. Об этом он высказался в своем концерте, запись которого доступна на YouTube.

Он рассказал, что уезжал в Коста-Рику в 2022 году. Тогда, по его словам, в стране, как и в других иностранных государствах, начали отказываться принимать к оплате российские банковские карты. Всех россиян, отметил комик, предупредили о том, что они не смогут платить картами, за три дня до того, как это случилось.

«Эти три дня я пожил с мыслью, что я навсегда остаюсь в Коста-Рике. Как только карты закрыли, я такой: *** [как же] я люблю березки. "Яндекс.Еда" — класс. "Госуслуги" — надо признать! Это удобно», — заключил Бухаров.

В Коста-Рике же, по его словам, он столкнулся с рядом неудобств, в частности, с местной бюрократией. Один раз, по его словам, юмориста не пустили в банк. Стендапер в шутку предложил, что причина крылась в его усах, так как он не смог найти другого объяснения.

Ранее Бухаров назвал одну особенность публики в Грузии. По его словам, в этой стране на его выступление пришло больше мужчин, чем девушек. При этом многие работали в сфере IT.

Владимир Бухаров и Эльдар Гусейнов создали Stand-Up Club №1 в 2010 году. В проекте принимали участие такие известные комики, как Слава Комиссаренко, Ирина Мягкова, Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом).