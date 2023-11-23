Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:11, 23 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный стендап-комик назвал особенность публики в Грузии

Кадр: Владимир Бухаров / YouTube

Популярный российский стендап-комик, один из основателей проекта Stand-Up Club №1 Владимир Бухаров, выступавший в Грузии, назвал особенность публики в этой стране. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube.

Комик сообщил, что выступал в Батуми и Тбилиси. «Это единственные залы, где у меня было больше пацанов, чем девушек», — заявил Бухаров.

Он также добавил, что в Батуми он попросил похлопать тех, кто работает в сфере IT. На его просьбу отреагировала половина зала.

Ранее юмористка Ариана Лолаева, уехавшая в Грузию, рассказала о ценах в стране. Она отметила, что считает высокими цены на жилье. Также юмористка назвала продукты в Грузии очень дорогими.

В 2010 году юмористы Владимир Бухаров и Эльдар Гусейнов создали Stand-Up Club №1. В проекте принимали участие многие известные комики, в частности, Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом), Ирина Мягкова, Слава Комиссаренко и другие.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного на 22 года за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

      Михалков высказался о работе с релокантами фразой «не хочу и не буду»

      На Украине назвали критической ситуацию на границе в Польшей

      Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

      Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

      Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

      Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

      Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

      В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

      Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости