Популярный стендап-комик назвал особенность публики в Грузии

Популярный российский стендап-комик, один из основателей проекта Stand-Up Club №1 Владимир Бухаров, выступавший в Грузии, назвал особенность публики в этой стране. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube.

Комик сообщил, что выступал в Батуми и Тбилиси. «Это единственные залы, где у меня было больше пацанов, чем девушек», — заявил Бухаров.

Он также добавил, что в Батуми он попросил похлопать тех, кто работает в сфере IT. На его просьбу отреагировала половина зала.

Ранее юмористка Ариана Лолаева, уехавшая в Грузию, рассказала о ценах в стране. Она отметила, что считает высокими цены на жилье. Также юмористка назвала продукты в Грузии очень дорогими.

В 2010 году юмористы Владимир Бухаров и Эльдар Гусейнов создали Stand-Up Club №1. В проекте принимали участие многие известные комики, в частности, Руслан Белый (признан Минюстом РФ иноагентом), Ирина Мягкова, Слава Комиссаренко и другие.