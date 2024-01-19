Мужчина присвоил упавший на рельсы в московском метро телефон и попал на видео

МВД: задержан мужчина, присвоивший упавший на рельсы в московском метро телефон

Мужчина, присвоивший упавший на рельсы в Московском метрополитене телефон, задержан полицией по подозрению в краже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России и предоставили видео с инцидентом.

На кадрах видно, как мужчина спустился с платформы на пути, поднял телефон, а затем ушел.

Задержанный — 25-летний приезжий. Он воспользовался моментом, когда владелец телефона ушел за подмогой, и достал упавший гаджет стоимостью 40 тысяч рублей.

Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

Следователь УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по статье о краже.

Ранее сегодня вооруженный ножами мужчина напал на пассажиров московского метро. Он ранил двоих.