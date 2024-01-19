Аферисты обманули 20 российских пенсионеров под предлогом замены розеток

Барнаулец обманул 20 пенсионеров под предлогом замены розеток и окон

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группы аферистов, обманувших более 20 пенсионеров из Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Четырежды судимый 32-летний барнаулец с 41-летним подельником, выдавая себя за работников служб электроснабжения или оконного сервиса, обзванивали пожилых людей и убеждали их в необходимости замены выключателей и розеток, а также диагностики пластиковых окон.

После этого их сообщник — 31-летний уроженец Новоалтайска — приезжал к пенсионерам, замерял сетевое напряжение, говорил о проблемах в проводке и сбывал по завышенным ценам электрооборудование, также он незаметно повреждал запорные механизмы стеклопакетов и убеждал в необходимости ремонта. В случае отказа аферисты угрожали пенсионерам штрафами.

В МВД предоставили оперативное видео с подозреваемым.

На кадрах мужчина говорит, что не знал о противоправности своих действий, а обманутые им пенсионеры были довольны.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила один миллион рублей. В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Они арестованы.

18 января сообщалось, что в Великом Новгороде правоохранители задержали неоднократно судимого 22-летнего местного жителя, который стал курьером у мошенников и обманул восемь пенсионеров.