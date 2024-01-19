Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:45, 19 января 2024Ценности

Внешность Канье Уэста после установки титановых протезов на зубы смутила фанатов

Фото: Larry Busacca / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст установил на зубы титановые импланты и смутил фанатов своей внешностью. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели исполнителя после процедуры в окружении своей жены Бьянки Цензори и комика Криса Рока. На размещенных фото он предстал в джинсах и оверсайз-куртке с капюшоном. При этом видно, как музыкант улыбается, демонстрируя свою новую улыбку.

Читатели портала удивились внешнему виду Уэста, о чем написали в комментариях под материалом. «Он стал пародией на самого себя», «С ними он не сможет спрятаться в темноте», «Он выглядит очень плохо. Что с ним произошло?», «Канье Уэст сделал своего дантиста богатым», «Его лицо выглядит очень раздутым», «Не узнать его», — высказывались они.

Ранее Канье Уэста заподозрили в том, что он удалил все зубы и заменил их на титановые импланты стоимостью более 75 миллионов рублей. Журналисты утверждали, что зубные протезы рэпера были изготовлены по уникальной технологии, а операцию провели в клинике в Беверли-Хиллз под руководством врача Томаса Коннелли и врача-стоматолога Наоки Хаяши.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские гиперзвуковые «Кинжалы» поразили цели на Украине

      Жена Дмитрия Тарасова показала фото в бикини до увеличения груди

      Звезда «Кухни» рассказала о вилле на Шри-Ланке

      ХАМАС обсудило прекращение огня в Газе с российским МИД

      Российские туристы поедут кататься на лыжах в одной из самых закрытых стран мира

      Замначальника московской ИФНС осудят за коррупцию

      Внешний долг России резко сократился

      СК попросил продлить домашний арест Блиновской

      Папа Римский сделал неожиданное заявление об аде

      Эстония построит сотни бункеров на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше