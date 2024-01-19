Внешность Канье Уэста после установки титановых протезов на зубы смутила фанатов

Американский рэпер Канье Уэст установил на зубы титановые импланты и смутил фанатов своей внешностью. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели исполнителя после процедуры в окружении своей жены Бьянки Цензори и комика Криса Рока. На размещенных фото он предстал в джинсах и оверсайз-куртке с капюшоном. При этом видно, как музыкант улыбается, демонстрируя свою новую улыбку.

Читатели портала удивились внешнему виду Уэста, о чем написали в комментариях под материалом. «Он стал пародией на самого себя», «С ними он не сможет спрятаться в темноте», «Он выглядит очень плохо. Что с ним произошло?», «Канье Уэст сделал своего дантиста богатым», «Его лицо выглядит очень раздутым», «Не узнать его», — высказывались они.

Ранее Канье Уэста заподозрили в том, что он удалил все зубы и заменил их на титановые импланты стоимостью более 75 миллионов рублей. Журналисты утверждали, что зубные протезы рэпера были изготовлены по уникальной технологии, а операцию провели в клинике в Беверли-Хиллз под руководством врача Томаса Коннелли и врача-стоматолога Наоки Хаяши.