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15:28, 18 января 2024Забота о себе

Канье Уэста заподозрили в удалении всех зубов и их замене на титановые протезы

Канье Уэст опубликовал фотографию с титановыми протезами на зубах

Фото: Ashley Landis / AP

Американского рэпера Канье Уэста заподозрили в том, что он удалил все зубы и заменил их на титановые импланты стоимостью более 75 миллионов рублей. Это произошло после того, как музыкант опубликовал фотографии обновленной улыбки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет Daily Mail.

Издание утверждает, что зубные протезы 46-летнего рэпера были изготовлены по уникальной технологии, а операцию провели в клинике в Беверли Хиллз под руководством врача Томаса Коннелли и врача-стоматолога Наоки Хаяши. «Нам было приятно работать с Канье на каждом этапе процесса. Его подход к созданию уникального искусства выходит за рамки обычного стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало новый эпический образ!» — рассказал Коннели.

Издание утверждает, что во время операции Уэсту вместо его зубов поставили титановые импланты, стоимостью 850 тысяч долларов или 75 миллионов рублей по текущему курсу. Однако, по другим данным, зубы звезды сохранили в целости, а на фотографии он позировал со съемными протезами

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      Екатерина Улитина
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