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14:52, 19 января 2024Среда обитания

Москва установила новый рекорд на рынке жилья

Росреестр: москвичи купили рекордное количество квартир в новостройках

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичи заключили небывалое количество сделок с первичным жильем. О новом рекорде на столичном рынке недвижимости рассказали в Росреестре. Пресс-релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Число договоров долевого участия, заключенных москвичами в 2023 году, превысило 115 тысяч. Как сообщается, это максимальный показатель за 15 лет ведения статистики. В сравнении с 2022 годом объем продаж новостроек вырос на 35 процентов. Кроме того, за год столичные жители заключили рекордные 50 тысяч сделок с коммерческой недвижимостью.

Ранее Росреестр зафиксировал рекорд по количеству сделок, заключенных на вторичном рынке жилья в Москве. По итогам 2023 года было оформлено почти 175 тысяч договоров купли-продажи в этом сегменте рынка. Предыдущий максимум был установлен в 2009 году. Пик продаж пришелся на август — 17,5 тысячи договоров, но к ноябрю число заключенных сделок стало снижаться.

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      Виктория Клабукова
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