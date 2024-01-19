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08:56, 19 января 2024Силовые структуры

Выбросивший беременную собаку с девятого этажа мужчина получил условный срок

Прокуратура: житель Кузбасса получил условный срок за убийство беременной собаки

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Жителю Кузбасса вынесли обвинительный приговор по уголовному делу («Жестокое обращение с животными») за убийство беременной собаки садистским способом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в Telegram.

Уточняется, что в сентябре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на собаку за то, что она покусала другого домашнего питомца — крысу. Он выбросил беременное животное с девятого этажа, оно получило травмы, несовместимые с жизнью.

«Осужденный вину признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на середине пути. Питомца ищут уже больше недели, хозяева подключили волонтеров и назначили вознаграждение в 30 тысяч рублей.

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      Александра Синицына
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