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18:56, 19 января 2024Россия

Выпустившиеся из российских вузов мигранты начнут получать ВНЖ по-новому

Мигранты, выпустившиеся из российских вузов, начнут получать ВНЖ упрощенно

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мигранты, которые стали выпускниками российских вузов, начнут получать вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Об этом стало известно из двухлетнего плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики, информацию из документа приводит ТАСС.

«Предоставление иностранным гражданам, получившим образование в российских государственных научных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, права на получение вида на жительство в упрощенном порядке», — говорится в тексте плана.

Отмечается, что соответствующая задача поставлена Минэкономразвития страны, МВД и Минобрнауки. Выполнить ее необходимо до 10 декабря 2024 года. К этому сроку нужно разработать механизм предоставления ВНЖ иностранцам, которые окончили российские колледжи, вузы или иные научные организации. Помимо того, мигранты должны осуществлять трудовую деятельность в России не менее шести месяцев до дня подачи заявления.

Ранее президент России Владимир Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. «Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 миллионов мигрантов трудовых», — пояснил он.

По словам главы государства, страна не должна решать экономические проблемы в ущерб коренному населению.

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      Никита Абрамов
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