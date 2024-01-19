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10:49, 19 января 2024Экономика

Высокий спрос россиян на наличные объяснили

Аналитик Сироткин связал интерес россиян к наличным с желанием «уйти в тень»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост спроса россиян на наличные денежные средства во многом обусловлен желанием граждан находиться в так называемой серой экономической зоне. О стремлении россиян уйти в теневой сектор заявил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин. Его слова приводит «Прайм».

Аналитик уточнил, что за последнее время все большее число россиян стали предпочитать скрывать собственные доходы. На этом фоне в том числе снизился спрос граждан на использование банковских карт для оплаты тех или иных услуг. Физические и юридические лица «уходят в наличные» в связи с имеющимися у них скрытыми формами получения дохода, пояснил эксперт.

На фоне рост цен на тарифы ЖКХ, сохранения инфляции и падения прибыли компаний пользование наличными средствами представляет для россиян большую выгоду, заявил Сироткин. «В такой ситуации некоторые граждане считают более выгодным для себя находиться в серой зоне экономики и не пользоваться банковскими счетами, которые прозрачны с точки зрения доходов», — заключил он.

Ранее о росте спроса россиян на наличные сообщали и в Центробанке. В регуляторе отметили, что по итогам ноября 2023 года суммарный объем наличных сбережений граждан вырос на 1,6 процента в сравнении с октябрем и достиг уровня в 96,9 миллиарда долларов. При этом интерес россиян к подобному виду сбережений наблюдается в стране не первый месяц. В октябре показатель увеличился на 1 процент, или на 955 миллионов долларов.

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      Анатолий Акулов
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