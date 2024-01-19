Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:14, 19 января 2024Экономика

Наличные сбережения россиян выросли

ЦБ: наличные сбережения россиян увеличились до $96,9 миллиарда в ноябре

Фото: Nyimas Laula / Reuters

По итогам ноября 2023 года наличные сбережения россиян увеличились на 1,6 процента в сравнении с октябрем. По состоянию на 1 декабря, на руках у россиян находилось в общей сложности 96,9 миллиарда долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

За последний месяц осени суммарный объем валютных сбережений граждан увеличился на 3,4 миллиарда долларов и достиг уровня в 215,2 миллиарда. В октябре показатель находился на уровня в 211,8 миллиарда, уточнили в регуляторе.

В ноябре также вырос объем накоплений россиян в зарубежных банках. К началу декабря показатель увеличился на 1,7 процента в сравнении с октябрем и составил 74 миллиарда долларов. За этот период времени вырос и суммарный объем валютных депозитов граждан в отечественных банках — до 42 миллиардов долларов (плюс 0,8 процента). Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые с июля 2022 года, заключили в ЦБ.

Суммарный объем наличных сбережений россиян растет не первый месяц. Так, по итогам октября 2023 года показатель увеличился на 1 процент, или на 955 миллионов долларов. За второй месяц осени также выросли и накопления граждан в иностранных банках.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      Эксперт по видеофиксации назвал спорный момент при штрафе за новое нарушение ПДД

      На Украине заявили о плачевной ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

      Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

      Российскому военному дали срок за самовольное оставление места службы

      Начато расследование после поджога дома участника СВО в российском регионе

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать пороховой завод под Тамбовом

      Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

      В России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины

      Стало известно о потерях ВСУ из-за дружественного огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше