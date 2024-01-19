Наличные сбережения россиян выросли

ЦБ: наличные сбережения россиян увеличились до $96,9 миллиарда в ноябре

По итогам ноября 2023 года наличные сбережения россиян увеличились на 1,6 процента в сравнении с октябрем. По состоянию на 1 декабря, на руках у россиян находилось в общей сложности 96,9 миллиарда долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

За последний месяц осени суммарный объем валютных сбережений граждан увеличился на 3,4 миллиарда долларов и достиг уровня в 215,2 миллиарда. В октябре показатель находился на уровня в 211,8 миллиарда, уточнили в регуляторе.

В ноябре также вырос объем накоплений россиян в зарубежных банках. К началу декабря показатель увеличился на 1,7 процента в сравнении с октябрем и составил 74 миллиарда долларов. За этот период времени вырос и суммарный объем валютных депозитов граждан в отечественных банках — до 42 миллиардов долларов (плюс 0,8 процента). Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые с июля 2022 года, заключили в ЦБ.

Суммарный объем наличных сбережений россиян растет не первый месяц. Так, по итогам октября 2023 года показатель увеличился на 1 процент, или на 955 миллионов долларов. За второй месяц осени также выросли и накопления граждан в иностранных банках.