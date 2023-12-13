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10:56, 13 декабря 2023Экономика

Россияне нарастили наличные сбережения

РИА Новости: наличные сбережения россиян выросли на $955 миллионов в октябре

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам октября 2023 года суммарный объем наличных сбережений россиян вырос на 1 процент, или на 955 миллионов долларов. На начало ноября на руках у граждан было в общей сложности 96,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Основную долю сбережений россиян к началу последнего месяца осени по-прежнему составляла наличная валюта. Также эксперты зафиксировали стабильный рост накоплений граждан в иностранных банках. По итогам октября на валютных счетах у россиян находилось 76,4 миллиарда долларов, что на 1,7 процента больше в сравнении с сентябрьским значением.

В то же время объем валютных депозитов в российских банках по итогам октября продолжил сокращаться 16-й месяц кряду. За второй месяц осени их объем снизился еще на 1,4 процента и упал до уровня 41,7 миллиарда долларов. В свою очередь, объем валютных средств на брокерских счетах россиян в октябре уменьшился на 4,5 процента, до 2,24 миллиарда долларов к началу ноября.

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В целом в октябре объем валютных сбережений россиян вырос впервые с мая 2023 года. Речь идет о приросте на 0,7 процента в месячном выражении. К началу ноября суммарные валютные накопления граждан составили 216,7 миллиарда долларов, хотя к концу сентября находились на отметке 215,1 миллиарда, пришли к выводу аналитики.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова сообщил, что по итогам января-ноября 2023 года доля юаня в валютных сбережениях россиян превысила 24 процента и опередила по этому показателю евро (17 процентов). К началу декабря объем накоплений в китайской валюте вырос у клиентов более чем вдвое, однако лидирующие позиции на рынке сохранил за собой американский доллар.

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      Анатолий Акулов
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