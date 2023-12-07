Россиянам рассказали об удвоении объема их накоплений в юанях

В ВТБ рассказали о росте доли юаня в валютных накоплениях россиян до 24 %

Доля юаня в валютных сбережениях россиян по итогам января-ноября этого года превысила 24 процента против 17 процентов, приходящихся на евро, рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, на которые ссылается Forbes, объем накоплений в китайской валюте вырос у клиентов более чем вдвое.

Американская валюта сохраняет лидирующие позиции, при этом в ВТБ отметили, что россияне продолжают стремиться конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро, и примерно 90 процентов вкладчиков уже выбрали для этого сберегательные продукты в рублях.

Накануне, 6 декабря, курс юаня впервые с 23 октября поднялся на торгах в Москве выше отметки в 13 рублей. Китайская валюта растет в отношении российской вслед за долларом и евро, которые также продолжают дорожать. Как отметил финансовый аналитик Михаил Беляев, рост стоимости государственно регулируемого юаня является главным индикатором удешевления рубля.

В свою очередь российский миллиардер Олег Дерипаска напомнил о двукратном росте расчетов в юанях. Он предположил, что через четыре года в мире объемы сделок, оплаченных в китайской валюте, превзойдут объем операций в евро.

