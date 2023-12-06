Курс юаня к рублю вырос вслед за долларом и евро

Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с октября

Курс юаня 6 декабря на торгах в Москве прибавляет более одного процента и впервые с 23 октября поднялся выше отметки в 13 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Китайская валюта растет в отношении российской вслед за долларом и евро, которые также продолжают дорожать. На момент написания материала юань стоил 13,01 рубля, доллар — 93,18 рубля, а евро — 100,68 рубля.

Как ранее отметил финансовый аналитик Михаил Беляев, рост стоимости китайской валюты является главным индикатором удешевления рубля, так как она является государственно регулируемой.

«Юань указывает на то, что у нас в недрах экономики что-то не то, то есть недостаточная эффективность и активность, которая бы поддерживала нашу национальную валюту», — сказал Беляев «Ленте.ру». Он предположил, что развитие российской экономики тормозит высокая ключевая ставка, а пределом для укрепления курса доллара счел 95-96 рублей.