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15:13, 6 декабря 2023Экономика

Дерипаска оценил стремительность роста расчетов в юанях в мире

Дерипаска: санкции США и Европы привели к двукратному росту расчетов в юанях

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Санкции США и Евросоюза привели в двукратному росту расчетов в юанях. Такую оценку стремительному изменению ситуации в экономике дал российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Через четыре года объемы сделок, оплаченных в китайской валюте, превзойдут объем операций в евро, и на этом западные ограничения «можно будет считать законченными», добавил бизнесмен.

Как сообщает Financial Times, доля юаня в глобальных платежах в октябре 2023 года выросла с 1,9 до 3,6 процента. Также в Народном банке Китая заявили о резком увеличении операций по текущим счетам, деноминированным в юанях: 30 процентов торговли товарами и услугами в стране и за ее пределами осуществлялось в национальной валюте.

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По данным издания, снижение зависимости от доллара и евро обеспечили создание собственной международной платежной системы (Cips), наличие двусторонних валютных свопов между Народным банком Китая и более чем 30 центральными банками создание клиринговых центров юаня за рубежом и кредитование с использованием национальной валюты.

К концу ноября курс юаня вырос до максимума к доллару за последние четыре месяца на фоне продажи госбанками КНР долларов, купленных на спотовых валютных рынках. По мнению некоторых участников рынка, такая активность объясняется попытками подтолкнуть экспортеров к конвертации валютной выручки в национальную валюту.

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      Вячеслав Агапов
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