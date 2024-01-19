Як-152 получит российский двигатель

«Яковлев» заменит немецкий двигатель на самолете Як-152 на российский

Компания «Яковлев» рассматривает два основных варианта замены немецкого двигателя на новом учебно-тренировочном самолете (УТС) Як-152. Самолет может получить импортозамещенную версию существующего мотора или адаптированный вертолетный двигатель ВК-650. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«Определены отечественные разработчики и производители авиационных двигателей, способные решить эту задачу. В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства. Один из вариантов — модернизация текущего двигателя на основе российской компонентной базы, а второй — адаптация под Як-152 вертолетного двигателя ВК-650 разработки ОДК», — сообщили в компании.

Представитель компании отметил, что при выборе отечественных аналогов «Яковлев» руководствуется необходимостью сохранения существующих летно-технических характеристик Як-152. По его словам, новые элементы обеспечат максимальную унификацию размещения и геометрии капотной группы. Это позволит сократить объемы дополнительных испытаний.

УТС Як-152 входит в состав учебно-боевого комплекса на базе самолета Як-130. Як-152 предназначен для первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков на ранней стадии обучения. Самолет получил поршневой дизельный двигатель RED A03T, разработанный под руководством выходца из России Владимира Райхлина на средства российского холдинга «Финам».

В августе гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский сообщил, что компания ищет партнеров в России для замены немецкого двигателя на самолете Як-152.