Замерзшую четырехлетнюю девочку нашли в российской роще в мороз

В роще Красноярского края в минус 15 градусов нашли замерзшую девочку

В селе Ирбейского Красноярского края в роще нашли четырехлетнюю замерзшую девочку. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Ребенка без сопровождения взрослых заметили сотрудники полиции при патрулировании местности. Девочка шла по дороге, ведущей в лес. В этот день столбики термометров опустились до минус 15 градусов, дул холодный порывистый ветер.

«Девочка была очень напугана и не смогла показать стражам порядка, где живет, а лишь плача сообщила, что ее зовут Ева. Инспекторы ГИБДД сообщили о случившемся в дежурную часть, а малышку доставили в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

Там добавили, что врачи диагностировали у девочки и отморожение пальцев обеих кистей первой стадии. Впоследствии за девочкой в больницу приехала ее мать — она объяснила, что отпустила дочь с девятилетним братом и восьмилетний сестрой покататься с горок, а сама осталась с младшим сыном дома. Старшие дети потеряли девочку и рассказали об этом маме.

В декабре в деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома. Следователи предполагают, что малыш мог сам выйти ночью из теплого помещения, пока его мать спала. Обратно попасть он не сумел, поскольку дверь захлопнулась. Спасти ребенка не удалось.