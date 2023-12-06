E1.ru: на Урале полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома

В деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

Следователи предполагают, что малыш мог сам выйти ночью из теплого помещения, пока его мать спала. Обратно попасть он не сумел, поскольку дверь захлопнулась. Спасти ребенка не удалось.

Жительница уральской деревни не сразу заметила отсутствие сына. Когда она спохватилась, было уже поздно.

Соседи рассказали корреспондентам E1.ru, что женщина часто выпивала.

«Семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной. Ее глава в момент произошедшего отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми дома оставалась только их мать 1985 года рождения», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России в Свердловской области Валерий Горелых.

Региональная прокуратура начала проводить проверку для установления обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в школе Уралмаша в Екатеринбурге дети переодевались в мороз на крыльце, так как в раздевалках образовательного учреждения не хватало места.