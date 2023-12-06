Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 6 декабря 2023Россия

На Урале полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома

E1.ru: на Урале полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома. Об этом стало известно уральскому порталу E1.ru.

Следователи предполагают, что малыш мог сам выйти ночью из теплого помещения, пока его мать спала. Обратно попасть он не сумел, поскольку дверь захлопнулась. Спасти ребенка не удалось.

Жительница уральской деревни не сразу заметила отсутствие сына. Когда она спохватилась, было уже поздно.

Соседи рассказали корреспондентам E1.ru, что женщина часто выпивала.

«Семья, в которой произошла эта трагедия, является полной и многодетной. Ее глава в момент произошедшего отсутствовал, поскольку трудится вахтовым методом. С несколькими детьми дома оставалась только их мать 1985 года рождения», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России в Свердловской области Валерий Горелых.

Региональная прокуратура начала проводить проверку для установления обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в школе Уралмаша в Екатеринбурге дети переодевались в мороз на крыльце, так как в раздевалках образовательного учреждения не хватало места.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Россиянам массово выплатили миллиарды рублей

      В Петербурге загорелось здание консерватории и попало на видео

      Глава СПЧ заявил об уничтожении украинского народа и страны из-за лжи

      Песков прокомментировал сообщения о призывах Милли «резать глотки русским»

      Врач перечислила неочевидные причины бессонницы

      Назван самый быстрый сервис для передачи файлов в России

      Пассажир описал полет при турбулентности словами «чувствовал, что это конец»

      Вора в законе Ика Гальского задержали за хулиганство

      Американский офицер спрогнозировал окончание конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости