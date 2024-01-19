Поджигателю релейного шкафа на железной дороге запросили девять лет за диверсию

Прокурор Петербурга запросил 9 лет диверсанту за поджог на железной дороге

Прокурор Петербурга Виктор Мельник запросил девять лет лишения свободы подсудимому Вячеславу Зайцеву, обвиняемому в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выступая в прениях сторон в Санкт-Петербургском городском суде, прокурор просил признать поджигателя виновным в диверсии. Мельник предложил на первые два года отправить диверсанта в тюрьму, а затем в колонию строгого режима.

По данным следствия, Зайцев за 10 тысяч рублей вечером 17 марта 2023 года поджег железнодорожный релейный шкаф на 22-м километре перегона железнодорожных станций Горелово — Красное Село. Для этого он вскрыл корпус, облил горючим веществом и подпалил. Затем Зайцев снял на видео горящий релейный шкаф.

Его задержали через несколько часов после диверсии. Оказалось, что он студент 19 лет. Сначала его обвинили в умышленном повреждении имущества, но затем ужесточили обвинение.