Жена Дмитрия Тарасова показала фото в бикини до увеличения груди

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко показала фото до пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя манекенщица, отвечая на вопросы подписчиков, разместила снимок, на котором запечатлена в белом бикини. На размещенном кадре видно, что у Костенко маленькая грудь.

В июне Анастасия Костенко раскрыла стоимость операции по увеличению груди. Модель рассказала, что после рождения троих детей ее бюст уменьшился со второго с половиной до первого размера. По этой причине ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, потратив два миллиона рублей.