Жена Дмитрия Тарасова раскрыла потраченную на увеличение груди сумму

Модель Анастасия Костенко заявила, что потратила на увеличение груди два миллиона рублей

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко раскрыла сумму, потраченную на увеличение груди. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале «Алена, блин!».

29-летняя манекенщица заявила, что установка имплантатов обошлась ей в два миллиона рублей. Женщина отметила, что после рождения троих детей ее бюст уменьшился со второго с половиной до первого размера. По этой причине она обратилась к известному хирургу Дмитрию Мельникову. «Все его называют сисечным богом. Я ознакомилась с его работами. Он занимается сложными проблемами», — описала медика Костенко.

При этом, по словам модели, на момент знакомства ее супруг обратил внимание на естественную красоту избранницы и был против коррекции внешности посредством пластики. Однако спортсмен согласился оплатить указанную операцию, добавила Костенко.

В мае хирург Дмитрий Мельников показал грудь Анастасии Костенко после пластики. На размещенных кадрах пациентка предстала обнаженной по пояс со стикини на сосках. Медик сделал снимки с разных ракурсов, продемонстрировав заживший бюст.