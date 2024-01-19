Звезда «Слова пацана» предложил идею для второго сезона сериала

Сыгравший Зиму в «Слове пацана» актер заявил о готовности сняться в продолжении

Российский актер Лев Зулькарнаев, сыгравший персонажа по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», предложил идею для второго сезона проекта. Видеоинтервью с актером опубликовано на YouTube-канале «Кино в Москве. Бэкстейдж».

Актер предположил, что в продолжении сериала можно было бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву. При этом Зулькарнаев подчеркнул, что не знает, существуют ли планы продолжить съемки проекта. Он также выразил уверенность в том, что материала для сценария на новый сезон достаточно.

Актер заявил о готовности сняться в продолжении. «Если бы я снимал второй сезон, я бы дальше пошел по этой теме — как эпоха закручивает людей», — добавил звезда «Слова пацана».

Ранее сообщалось, что Лев Зулькарнаев исполнит роль подростка с аутизмом в новом проекте. Актер примет участие в съемках сериала «Она такая классная».