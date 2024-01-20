300 собак спасли из пожара на Сахалине

На Сахалине из горящего приюта спасли более 300 собак и 55 кошек

На Сахалине сотрудники МЧС спасли животных из горящего приюта «Пес и кот». Об этом сообщается в Telegram-канале 360.

Всего удалось спасти более 300 собак и 55 кошек. Одна кошка не пережила пожара, рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники МЧС полностью потушили огонь.

Как уточняет портал CitySakh, горели деревянные отапливаемые вольеры, где содержались «спинальники» — собаки, нуждающиеся в особом уходе, — и кошачий изолятор.

Ранее в США собака погналась за оленем и провалилась под лед. Вскоре на место происшествия приехали спасатели. Они попытались достать пса из ледяной воды с помощью веревки, но безуспешно. Тогда спасатели бросились в воду и вытащили тонущего пса.