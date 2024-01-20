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17:16, 20 января 2024Россия

300 собак спасли из пожара на Сахалине

На Сахалине из горящего приюта спасли более 300 собак и 55 кошек

Фото: Natasha Reddy / Unsplash

На Сахалине сотрудники МЧС спасли животных из горящего приюта «Пес и кот». Об этом сообщается в Telegram-канале 360.

Всего удалось спасти более 300 собак и 55 кошек. Одна кошка не пережила пожара, рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники МЧС полностью потушили огонь.

Как уточняет портал CitySakh, горели деревянные отапливаемые вольеры, где содержались «спинальники» — собаки, нуждающиеся в особом уходе, — и кошачий изолятор.

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      Александра Лисица
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