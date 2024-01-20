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23:43, 20 января 2024Силовые структуры

Следователи проверят школу в Нижнем Тагиле из-за хлеба со стеклом

СК начал проверку после сообщений о хлебе со стеклом в школе в Нижнем Тагиле

Фото: Charles Chen / Unsplash

Школу в Нижнем Тагиле в Свердловской области проверят на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), после сообщений в СМИ о том, что в школьной столовой первоклассникам попался хлеб с фрагментами стекла. Об этом сообщило Управление Следственного комитета по региону в Telegram.

В настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, устанавливается, был ли причинен вред здоровью детей.

Как писал портал 66.ru, инцидент произошел в горно-металлургической средней общеобразовательной школе Нижнего Тагила, расположенной по адресу улица Газетная, 83а. Хлеб со стеклом попался пятерым первоклассникам. Сообщалось, что один ребенок порезал язык, еще одному вызывали скорую. В то же время отмечается, что никто из детей стекло не проглотил.

В 2014 году жительница Калининградской области, сломавшая зуб попавшим в хлебный батон куском камня, потребовала выплатить ей более 40 тысяч рублей компенсации.

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      Марина Совина
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