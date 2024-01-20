В российском городе три женщины отравились угарным газом из-за утечки в печке

Прокуратура: в Махачкале три женщины отравились угарным газом из-за утечки

В Махачкале три женщины отравились угарным газом, им оказана медицинская помощь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики Дагестан.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 января в частном доме на улице Мирзоева в результате утечки из газовой печи.

Прокуроры начали проверку по факту отравления людей. В ходе надзорного мероприятия они дадут оценку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Проведение проверки поставлено на контроль руководства ведомства.

25 декабря 2023 года сообщалось, что в дагестанском городе Каспийск четыре ребенка и один взрослый пострадали, надышавшись угарным газом. Причиной отравления стало отсутствие дымохода от водонагревательной колонки.

