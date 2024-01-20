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01:53, 21 января 2024Культура

Двух рэперов задержали на сцене во время выступления в клубе в Петербурге

Shot: рэперов Baby Melo и Badri задержали во время выступления в Петербурге

Рэперов Baby Melo и Badri задержали во время выступления на сцене клуба «Гигант-холл» в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Наручники на Орхана Ахмедова (Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) надели прямо на сцене, после чего отвели в автозак, а уже на нем доставили в отделение полиции.

Причина задержания пока точно не называется. По одной версии, к нему мог привести мат со сцены, по второй — избиение некой девушки в другом заведении.

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      Марина Совина
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